Независимо от того, выполняют ли они все сами или ждут подчинения от окружающих, общение с ними требует терпения, пишет Parade.

Овен

Вы уверенно идёте к своим целям и не позволяете чужому мнению мешать вашим амбициям. Это делает вас требовательными к окружающим: если кто-то не соответствует вашим стандартам, вы сами доведёте дело до нужного результата. Некоторые могут принять это за высокомерие, но вы просто знаете свою ценность и готовы обеспечить себе то, чего не могут дать другие.

Рак

Рак сочетает эмоциональность с высокой требовательностью, что может удивлять. В любви вы щедры и романтичны, но за своё внимание и заботу ждете двойной отдачи. Когда что-то идёт не так, вы склонны замыкаться и ждать, пока партнёр сам поймет, что его действия вас расстроили. Вы преданный и страстный партнёр, но ваше эмоциональное давление делает вас очень требовательными.

Весы

Внешне вы кажетесь беззаботными, но стремление к гармонии и равновесию делает вас внимательными к деталям. Если что-то идет не так, вы анализируете и ищете решение. Склонность угождать другим иногда проявляется в пассивно-агрессивных намёках, но при этом вы умеете мягко направлять людей так, чтобы они действовали в вашу пользу, часто даже не замечая этого.

Козерог

Козероги предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Вы требовательны и строги, потому что верите, что все нужно заслужить. Контроль для вас естественен, поэтому вы преуспеваете в руководстве и организации. Вы любите держать ситуацию под контролем, добиваясь, чтобы все соответствовало вашим ожиданиям. Немного драмы и напряжения лишь добавляют вам интереса к процессу, и вы умеете этим пользоваться.

Фото: pixabay.com