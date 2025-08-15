За последние четыре года зарплата учителей выросла в два раза – Токаев

Выступая 15 августа 2025 года на пленарном заседании Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние годы в этой сфере проделана большая работа.

С 2019 года бюджет системы образования вырос в 3 раза. Введено в эксплуатацию 1200 школ для более чем миллиона учеников. В рамках проекта «Келешек мектептері» запланировано строительство 217 школ, 128 из них уже возведены.

На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования открыто более 60 школ, еще около 30 сейчас строятся.

Принят Закон «О статусе педагога», учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Оно присвоено уже 74 учителям. В прошлом году двое педагогов удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Это свидетельство огромного уважения, которое оказывает государство всему педагогическому сообществу.



Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние четыре года их зарплата выросла в 2 раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1000 лидеров изменений в образовании». 332 участника этого проекта уже стали директорами школ. Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей.