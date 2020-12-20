Аким ЗКО Гали Искалиев просит жителей соблюдать меры безопасности, чтобы не повторить летний сценарий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 20 декабря, на заседании оперштаба в акимате ЗКО аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал, что жители области продолжают нарушать карантин. - В ходе мониторинга объектов с начала декабря было выявлено 49 нарушений введенных ограничительных мер, из них объектов с нарушением графика работы не выявлено, 5 объектов с нарушением режима работы, 44 нарушения со стороны жителей. Был проведён мониторинг социальных сетей, объявлений в газетах на предмет выявления объявлений о проведении различных мероприятий. В ходе данного мониторинга был выявлен факт нарушения в рестобаре Siberia (на регулярной основе данный рестобар функционировал в режиме ночного клуба), при прибытии мониторинговой группы в данное заведение, информация подтвердилась и через экстренное извещение сотрудниками горСЭС была создана открытая проверка, - сообщил Абат Шыныбеков. По его словам, специализированным межрайонным экономическим судом приостановлена деятельность 6 объектов на 3 месяца: кафе «Гакку», ресторан «Альбина+», кафе «Марсель», банкетный зал «Айзат», ресторан «Макпал», ресторан «Аделя». Глава области отметил, что ситуация с коронавирусом остается стабильно-напряженная. - Каждый день у нас появляются новые случаи. Несмотря на то, что мы в зеленой зоне находимся, уже на грани желтой зоны. В соседних российских областях ежедневно 250-300 случаев регистрируется, и Атырауская область тоже в красную зону попала. То есть резкая вспышка идет. Вы знаете, там работает около 35 тысяч человек, из них 20-25% - это западноказахстанцы. То есть порядка 8-10 тысяч западноказахстанцев там. И если принять решение развозить их по домам, то они могут нам вирус привезти. То есть мы идем точно по такому сценарию, который был весной и летом, когда область благополучно месяц-полтора держалась, потом за счет привозных случаев инфекции с российской стороны и с Атырауской у нас произошла плохая ситуация. Чтобы ситуация не ухудшалась, нужно продолжать карантинные меры, они несложные на самом деле, - пояснил Гали Искалиев. Он также напомнил, что предновогодние корпоративы запрещены для работников госорганов и призвал бизнесменов тоже от них отказаться. - Сейчас важно не проводить массовых мероприятий. В госорганах мы отменили все корпоративные мероприятия. То же самое я прошу сделать частные компании - не проводить массовые мероприятия предновогодние. От того, как мы сейчас этот период пройдем, будет зависеть с каким курсом мы новый год начнем и общая ситуация в регионе, - заверил аким области. Он также сказал, что работа мониторинговых групп будет продолжаться и нарушители, кем бы они не были, будут наказываться по закону.  