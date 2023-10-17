В Уральске задержали 35-летнего подозреваемого в серии квартирных краж, передаёт Polisia.kz. У него изъяли похищенные банковские карточки и телефон.

— 21 сентября из дома на улице Воинов-интернационалистов он похитил 300 тысяч тенге и банковские карточки. Из дома в посёлке Деркул похитил деньги, телефон и ювелирные украшения. Ущерб составил 265 тысяч тенге. 15 октября подозреваемый «обчистил» дом на улице Кердери, откуда захватил золотые украшения на полтора миллиона тенге и банковские карточки, — перечислили в полиции его «послужной список».