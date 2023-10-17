По данным «Казгидромета», 18 октября в ЗКО ожидается усилие ветра с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до +12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.