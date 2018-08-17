Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего с начала года в Уральске было выявлено 597 фактов, когда люди имели по два документа, удостоверяющего личность. Случаи, когда граждане республики приобретают иностранное гражданство, не утратив его в своей стране, нередки. Делают это люди с целью наживы. Имея два паспорта на руках, они могут получать пенсию, пособия или другие выплаты в обеих странах. - На сегодняшний день за 2018 год было зарегистрировано 597 фактов утраты гражданства РК. За нарушения, выявленные при оформлении двойного гражданства, было привлечено 20 граждан. Из них к административной ответственности за несвоевременную сдачу документов после получения иностранного гражданства было привлечено 12 граждан, - рассказал начальник отдела миграционной службы УВД г. Уральск Канат МУКАНОВ. В прошлом году таких случаев было практически наполовину меньше. Все выявленные факты двойного гражданства были рассмотрены в суде, решение уже вынесено. Так, девяти нарушителям придется выплатить штраф в размере двухсот МРП, еще трое были выдворены за пределы РК. Кроме этого, граждан также привлекают к уголовной ответственности. - В апреле этого года была выявлена гражданка РФ, которая имела двойное гражданство. Она получала пенсию и в России, и в Казахстане. После чего был собран материал и направлен в следственный отдел УВД г. Уральск. Далее по данному факту было возбуждено уголовное дело, судом женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы условно, также она полностью возместила ущерб государству, - добавил начальник отдела миграционной службы УВД г. Уральск Канат МУКАНОВ. В миграционной полиции предупреждают, если скрывать факт двойного гражданства, последствия могут оказаться не самыми приятными.