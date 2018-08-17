Иллюстративное фото По словам замакима города Атырау Мейрим Калауи, 8 новых школ будут построены в рамках государственно-частного партнерства, строительство двух общеобразовательных объектов уже началось за счет местного бюджета. - В настоящее время идет строительство двух школ - в поселке Береке на 1200 мест и микрорайоне Нурсая на 900 мест. Кроме того, в настоящее время проходит государственную экспертизу проект строительства школы на 600 мест в микрорайоне Самал, - рассказал Мейрим Калауи. Отметим, что проектно-сметная документация 8 новых школ в настоящее время находится на стадии разработки. Проект будет реализован совместно с компанией ТОО "Атырау Innovations", всего в Атырауской области будет реализовано 24 проекта на основе ГЧП. - Под строительство новых школ акимат предоставит земельные участки на праве временного безвозмездного пользования и проведет все необходимые инженерные коммуникации. В обязанности инвестора же будет входить строительство образовательных объектов, а также содержание школ в течение определенного промежутка времени. При этом сами объекты будут находится на балансе государства, которое в свою очередь поэтапно выплатит все затраченные деньги на строительство школ инвестору, - пояснил Мейрим Калауи.