На Чаганском гидроузле в Уральске шандоры закрывать не будут

По данным филиала "Казгидромет" на 8:00 20 апреля, уровень воды в реке Урал на гидропосту Январцево составил 899 см, за сутки +15 см.

На гидропосту Уральск уровень воды в Урале составил 828 см, что на 34 см выше, чем вчера.

На 16 см повысилась река Чаган на гидропосту Чувашинское и на утро 20 апреля уровень воды составил 713 см.

Со вчерашнего дня вода снова стала прибывать в ранее уже подтопленные дачные кооперативы в районе Самал, затопленными оказались дачи в районе Телецентра.

Замакима Уральска Жандос Дюсенгалиев сообщил о необходимости эвакуации жителей садоводческих кооперативов. Вся необходимая техника подготовлена. В затопленных кооперативах дежурят полицейские.

К слову, уже несколько дней среди уральцев разгорелись споры о необходимости закрыть шандоры на Чаганском гидроузле, так как мало того, что Чаган не уходит в Урал, вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище.

Однако ранее власти сообщали о том, что в верховье реки Чаган (район села Чувашинское) уровень воды остается высоким и при закрытии шандор воды Чагана могут пойти "в обратку".

Между тем, по информации и.о. руководителя филиала "Казводхоз" Рауана Хусаинова, в Уральск приехали эксперты гидрологи. После исследования гидроузла они сообщили, что сооружение одностороннего действия и не удержит всю массу воды со стороны реки Урал.

Поэтому пока шандоры на Чаганском гидроузле закрываться не будут.