Власти Атырауской области пообещали, что во время ЧС продукты не подорожают

Заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей Еркебулан Тагашев сообщил, что цены в торговых точках области остаются стабильными и нет причин для беспокойства.

— Местные представители министерства торговли и интеграции Атырауской области регулярно проводят мониторинг цен в торговых сетях, магазинах у дома и оптовых точках ежедневно. Также с крупными торговыми сетями проводится разъяснительная работа по обеспечению стабильности цен в регионе, — сообщил Еркебулан Тагашев.

По данным национального бюро статистики, в факты роста цен на продовольствие в области не зафиксированы. Кроме того, благодаря получению гуманитарной помощи из других стран и регионов, в области сформирован достаточный запас продовольствия.