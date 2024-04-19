Ледовая арена, ревущие трибуны, азартная борьба за шайбу – хоккейный клуб «Барыс» уже давно стал неотъемлемой частью жизни многих казахстанцев. За годы своего существования в КХЛ команда завоевала сердца болельщиков не только своими яркими победами, но и стойкостью, командным духом и стремлением к новым вершинам.

Более четырех лет бренд Chevrolet поддерживает развитие казахстанского хоккея совместно с клубом «Барыс».

Хоккейный клуб «Барыс» – не просто команда, это символ казахстанского спорта, объединяющий людей всех возрастов и национальностей. «Барыс» прошел путь от скромного участника чемпионата Казахстана до грозного соперника в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Chevrolet – один из самых популярных автомобильных брендов в Казахстане. За последние годы он завоевал сердца многих казахстанцев и стал по-настоящему народным брендом.

«Барыс» не только завоевывает победы, но и активно развивает детский спорт. Именно поэтому бренд Chevrolet выбрал «Барыс» для сотрудничества. В системе клуба функционируют детско-юношеские команды разных возрастов, где юные таланты получают профессиональную подготовку.

Ежегодно клуб проводит различные турниры и фестивали для детей, прививая любовь к хоккею и даря возможность будущим звездам проявить себя. Клуб прекрасно понимает, что будущее казахстанского хоккея зависит от того, как сегодня будут развиваться юные таланты.

Гордость, волнение, надежда – эти чувства переполняют нас, когда мы видим юных хоккеистов, делающих первые шаги на льду. Мы, как спонсоры, осознаем, что причастны к исполнению их заветных мечтаний. Наша поддержка – это не просто инвестиция в спорт. Это вклад в будущее казахстанского хоккея, в создание нового поколения звезд, которые будут блистать не только на казахстанской, но и на мировой арене. Мы верим в каждого юного спортсмена. В их горящие глаза, в их целеустремленность, в их жажду побед. И мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь им реализовать свой потенциал.

Chevrolet и ХК «Барыс» –это единение, основанное на общих ценностях и стремлении к победе. Нас объединяет любовь к хоккею, азарт и целеустремленность. Вместе мы хотим привести казахстанский хоккей к новым вершинам, заряжая своим духом миллионы болельщиков.