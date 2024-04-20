В департаменте торговли и прав потребителей ЗКО что в судебном процессе они участвуют в качестве третьих лиц. В ведомстве пояснили, что мужчина купил телефон в кредит, но через несколько месяцев гаджет вышел из строя. Тогда покупатель обратился в сервисный центр, где было сделано заключение о наличии заводского брака в товаре.

Когда купленный в кредит телефон за 209 тысяч тенге решили вернуть продавцу, тот предложил сделать ремонт.

— Согласно законодательству о защите прав потребителей, покупатель имеет право заменить товар, сделать возврат денежных средств за товар либо сделать ремонт за счет магазина.

В данном случае решили вернуть дефектный товар и получить деньги назад. Но неоднократные обращения к продавцу к разрешению вопроса не привели. Продавец решил сделать ремонт товара, в рассмотрении вопроса возврата денежных средств им было в категоричной форме отказано. Не согласившись мужчина обратился в суд, — говорится в сообщении.

По решению суда, магазин должен возместить покупателю стоимость телефона в размере 209 тысяч тенге и 10 000 тенге в качестве компенсации за моральный вред. Продавец с решением не согласен и намерен обжаловать его в областной инстанции.

От редакции: сегодня, 20 апереля в 21:51 новость была исправлена в связи с тем, что журналист допустил ошибку. Вместо 100 тысяч тенге компенсации следует считать 10 тысяч тенге.