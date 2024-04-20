В Атырауском городском суде рассмотрели гражданское дело. Житель города попросил суд обязать соседку выплатить материальный ущерб после потопа в квартире. Ущерб он оценил в 509 тысяч тенге. Еще он попросил, чтобы ему возместили расходы на представителя в размере 120 тысяч тенге.

Вина ответчика подтверждается актом, составленным работниками КСК. Причиной затопления недвижимости стала утечка горячей воды из соседней квартиры. К слову, хозяйка квартиры знала, что система водоснабжения у неё работает с перебоями. Однако не предприняла меры для устранения проблем, сославшись на нехватку денег.

После затопа мужчине пришлось самому проводить ремонт в квартире и закупать необходимые материалы.

– На основании заключения эксперта стоимость ремонтно-восстановительных работ и строительных материалов на момент исследования составила в размере 229 396 тенге. Решением суда с ответчика в пользу истца была взыскана частично сумма материального ущерба, расходы по оплате услуг оценщика, расходы по оплате государственной пошлины, расходы по оплате помощи представителя, - сообщили в Атырауском городском суде.

Решение суда не вступило в законную силу.