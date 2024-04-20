Сколько в Казахстане театров, музеев и цирков

По данным бюро национальной статистики РК, на первое января 2024 года в Казахстане действовало 3924 общедоступных библиотек, 3069 культурно-досуговых организаций, 275 музеев, 230 парков развлечений и отдыха, 113 кинотеатров, 74 театра, 43 концертных организаций, 11 зоопарков и три цирка.

Наибольший рост посещаемости по сравнению с 2022 годом наблюдается в концертных организациях – на 23,3%, посещаемость киносеансов увеличилась на 23,2%, цирков – на 11,9%, театров – на 10,2%, зоопарков – на 3,9%.

В 2023 году количество мероприятий, проводимых концертными организациями увеличилось на 8,8%, на 7,4% увеличилось число экскурсий в музеях и на 7,4% – число мероприятий, проводимых театрами, количество мероприятий, проводимых парками отдыха и развлечений увеличилось на 5,1%, культурно-досуговыми организациями – на 4,8%.

По числу культурно-массовых мероприятий, театры провели 16,5 тысяч мероприятий, парки развлечений и отдыха – 7,1 тысяч и концертные организации – 6,4 тысяч. Таким образом в 2023 году число культурно-массовых мероприятий впервые после 2019 года вернулось к допандемийному уровню.

Наибольшая посещаемость киносеансов приходится на города республиканского значения: Алматы – 7111,6 тысяч посещений, Астана – 4346,7 тысяч посещений, Шымкент – 1721,4 тысяч посещений. Больше всего музеи посещают в Туркестанской области (1285,8 тысяч посещений) и городе Астана (890,4 тысяч посещений).