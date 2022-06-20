Иллюстративное фото из архива "МГ" Украденные электроинструменты мужчина продавал неизвестным людям. Сумма ущерба составила около одного миллиона тенге. Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка выявили похитителя, им оказался 34 -летний местный житель. Проводится досудебное расследования по части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.