Он вернулся на должность главного врача центральной городской клинической больницы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Табынбаев покинул пост главы управления здравоохранения Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что Нариман Табынбаев освобождён от должности руководителя городского управления здравоохранения. Он возвращается на позицию главного врача центральной городской клинической больницы. Табынбаев руководил управлением с декабря 2020 года. Четвёртого мая Совет по этике рекомендовал объявить чиновнику дисциплинарное взыскание в виде выговора за поведение его заместителя. Исполняющей обязанности назначена Светлана Султангазиева.