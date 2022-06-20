Обновлённая полоса аэропорта Ушарал сможет принять Boing, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе новообразованной области Жетысу сообщили, что завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал.
- Благодаря этому аэропорт сможет принимать самолеты типа Boing. Ожидается, что 10 июля будут запущены авиарейсы. Планируется запустить восемь рейсов, - сообщили в ведомстве.
В день воздушная гавань планирует принимать более 500 пассажиров. К слову, поезда на курорт уже запустили.