На сегодня в связи с завершением строительства с проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» высвобождены 5 265 человек. Из них 2 095 - жители Атырауской области. Житель ЗКО обманул 35 человек, пообещав устроить их на работу Иллюстративное фото из архива "МГ" До конца года поэтапно сократят ещё 39 тысяч рабочих на Тенгизе. По словам начальника отдела занятости областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиевой, в области разработали и утвердили план мероприятий по трудоустройству высвобождаемых кадров с проекта будущего расширения ТШО. Согласно нему, в этом году планируют обеспечить работой 10 654 человек.
- Кроме того, в рамках реализуемых крупных инвестиционных проектов в 2022-2023 планируется трудоустроить порядка девяти тысяч человек. В 2022 году – 4,4 тысячи человек, 2023 году – 4,6 тысяч человек, - говорит Амангалиева.
По ее данным, на строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган (срок реализации: 2021-2023г года) будет задействовано 2 000 человек, в том числе 1 500 человек из Атырауской области. А на производство бутадиена (2022-2025 годы) в период строительства планируется трудоустройство ещё 2000 человек и после сдачи объекта в эксплуатацию - 440 человек, в том числе 1400 человек из Атырауской области. На производство очищенного терефтала и полиэтилен-терефталата до 500 человек (2022-2025 годы), в том числе 400 человек из Атырауской области. На капитальный ремонт и строительство капитальных проектов Кашаганского проекта компании NCOC до 1 800 человек (2022 год). 1 100 человек из числа жителей Атырауской области. Али Жуманов