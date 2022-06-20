- Судом установлено, что правонарушители, находясь в общественном месте, перед началом матча между футбольными командами «Атырау» - «Актобе» в спортивном комплексе «Мұнайшы», расположенном по улице Ауезова, выражали неуважение к окружающим, устроили драку, тем самым нарушили общественный порядок и спокойствие других людей, - сообщили в пресс-службе суда.

Кадр с видео sportsru_kz в Instagram В пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям Атырау сообщили, что 20 июня рассмотрено 28 дел в отношении 28 человек, которые обвинялись в мелком хулиганстве.К слову, участники драки раскаялись в содеянном. При вынесении решения суд также учёл их семейное положение и то, что они совершили административное правонарушение впервые. Так, решением суда двое хулиганов оштрафованы на 15 316 тенге каждый, остальные 26 человек вынуждены будут заплатить штраф в размере 10 721 тенге. Постановления суда не вступили в законную силу.