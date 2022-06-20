По данным РГП «Казгидромет», 21 июня на севере, востоке и юге ЗКО ожидаются град и шквал, на северо-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На большей части территории страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +29..+31, ночью похолодает до +14..+16. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
