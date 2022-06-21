В агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали информацию о якобы рейдерском захвате ТОО Karuan, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 3,5 млн тенге перевела «сотруднице банка» жительница Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что 17 июня с прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований поступило заявление гражданина Какенова о рейдерском захвате ТОО.
- Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка, - говорится сообщении.
Иная информация разглашению не подлежит. ТОО Karuan занималось добычей марганца в Мангистауской области.