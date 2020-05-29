Иллюстративное фото из архива "МГ" Вот уже несколько недель жители Атырау жалуются на большое количество комаров, которые тучами летают не только в пригородах, но и в самом городе. – Выйти на улицу невозможно, они прямо тучами летают. После их укусов у моих детей появляются огромные красные шишки, они чешутся. Приходится сразу же обрабатывать места укуса. Вдруг они переносят какие-то инфекции, в том числе и коронавирус. Ведь никто же не может гарантировать, что они не являются переносчиками всяких болезней, - говорит местная жительница Айсулу Бейсенова. - Каждый год у нас выделяют миллионы тенге на борьбу с гнусом, и каждый год результата ноль. Почему? Если борьба такая неэффективная, то какой смысл вообще выделять средства? - вопрошает местный житель Амир. Между тем, в городском отделе ЖКХ рассказали, что работа по травле комаров в регионе началась еще в марте и будет проходить в два этапа. На эти цели из бюджета выделено 130 млн тенге, более 30 млн из которых уже освоены. –В марте был разыгран открытый конкурс, подрядчик должен будет провести первый этап травли комаров до июня. Сейчас обработаны окраины, жилые секторы, а также участки близ водоемов. В многоэтажных домах, которые относятся к КСК дезработы проводятся по будням, а в бесхозных домах - в выходные. Пригородные поселки также подлежат обработке. Там подрядчики совместно с сельскими акиматами составили график и по нему будут работать. На первый этап мы потратили около 30 млн тенге. Полностью обрабатываются территория многоэтажных домов, в том числе и подвалы, - сообщила пресс-секретарь городского отдела ЖКХ Ансаган Сагынбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.