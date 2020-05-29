Сегодня, 29 мая, состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам снижения ограничительных мер в стране.1) снимаются межрегиональные блокпосты. По решению главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса. 2) возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения. Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками Министерства внутренних дел. 3) возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров. 4) возобновляется работа всех объектов спорта, культуры без зрителей. 5) возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.Также на заседании рассмотрен вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов (в рамках I этапа с Южной Кореей, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном; в рамках II этапа — с Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией, Турцией и Таиландом). Даты возобновления международных авиарейсов будут определены в зависимости от открытия государственных границ и санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.