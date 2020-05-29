Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, сухая трава горит по улице Исатая-Махамбета. - На месте работают пять пожарных и одна единица техники, - отметил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что с начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 3 лесных пожара и 112 природных загораний.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.