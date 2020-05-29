Фото из архива "МГ" В 1970 году после окончания средней школы №116 г. Алматы обучался в Уральском педагогическом институте им.А.С.Пушкина. После окончания в 1975 году, получив специальность учителя истории и обществоведения, работал заместителем директора по воспитательной работе Каршинской средней школы Чапаевского района, в 1980-1986 годах секретарем комитета комсомола совхоза «Ильбишин», председателем комитета рабочих. С 1986 года переведен на партийную работу и до 1988 года работал инструктором, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Чапаевского райкома партии. С 1988 по 1991 годы - заведующим организационным комитетом Приурального райкома партии. С 1991 года занимал ответственные должности областного уровня. Работал заместителем заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы, помощником первого секретаря, советником, помощником акима области, главным инспектором областного акимата, заместителем руководителя аппарата акима области – заведующим отделом организационной и кадровой работы. С 2002 по 2008 годы руководил областным управлением информации и общественного согласия. С 2008 по 2012 годы работал пресс-секретарем акима области, заместителем руководителя аппарата акима области. Калиолла Карагойшин с 2012 года успешно работал в ТОО «Жайык Пресс». В газете «Приуралье» он работал заведующим общественно-политическим отделом, заместителем главного редактора. С начала 2018 года работал специалистом информационного центра ТОО «Жайык Пресс». Указом президента РК Калиолла Карагойшин награжден четырьмя медалями, благодарственным письмом президента Казахстана. Награжден также почетными грамотами Западно-Казахстанской области, Министерства информации и общественного согласия РК, Министерства культуры и информации РК. Являлся членом Союза журналистов Казахстана, автором-составителем ряда книг, признавался лучшим спортивным журналистом области. Женат, воспитал двоих дочерей и сына.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.