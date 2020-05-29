Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев, среди заболевших Covid-19 есть один сотрудник городского акимата. – У нас есть факт заболевания опасной инфекцией среди государственных служащих. Им является сотрудник местных исполнительных органов. Заболевание было выявлено во время эпидемиологического расследования. Выяснилось, что он был в близком контакте с ранее заболевшим человеком. Сейчас он изолирован и получает необходимое лечение. Родные из числа близких контактов обследованы на коронавирус, результаты у всех отрицательные, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.