Детские сады в Уральске возобновили работу 20 мая, однако решением оперативного штаба при акимате города они были закрыты с 25 мая. По словам акима Уральска Абата Шыныбекова, закрытие детских садов в городе было вынужденной мерой, поскольку заразились два работника дошкольных учреждений. - Мы выдержали паузу, к счастью, других заболевших среди работников и воспитанников дошкольных учреждений нет, поэтому дежурные группы в детских садах возобновят свою работу с 1 июня. Закрытие дежурных групп в детсадах позволило прервать цепочку распространения опасной инфекции среди детей и их родителей, - рассказал Абат Шыныбеков. Как стало известно, в настоящее время проверяется санитарное состояние помещений и условия для обеспечения безопасности детей. Обязательное требование - использование средств индивидуальной защиты. Между тем, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге сообщил, что родителям снова придется в детские сады предоставить справки о здоровье детей.