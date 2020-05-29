По сообщению службы спасения, 30 мая на территории ЗКО ожидается сильная жара до 39 градусов и гроза. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +35, ночью +15. В Атырау малооблачно, днем +36, ночью +26. Ясная погода без осадков и 34 градусы жары днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +18. В Актау переменная облачность, днем +26, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.