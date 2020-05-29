Они уверяют, что торжественная линейка пройдет с соблюдением всех санитарных норм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 29 мая, в городском парке культуры и отдыха собрались родители выпускников городских школ. Они были возмущены тем, что в области отменили торжественное вручение аттестатов. По их словам, они не видят никаких оснований для этого.
– Нашу школу №6 заканчивают 54 выпускника. Нас вчера вызвали к директору школы, мы подписывали протокол о том, что ознакомлены с тем, чтобы мы не дарили подарки ни учителям, ни школе, сказали, что ни одного цветочка нельзя будет подарить. Тогда же нам сказали, что у нас отменяется торжественное вручение аттестатов, но никаких приказов, рекомендательных писем мы не видели. Мы не бастуем, не митингуем, мы просто хотим, чтобы у наших детей было полноценное прощание со школой. Мы уже не говорим о выпускных вечерах. Ведь аттестат - это все-таки документ, наши дети 11 лет проучились в школе. Мы думаем, что обстановка не настолько критична, чтобы лишать детей этого праздника. Мы согласны, что линейка для всех классов будет проходить по отдельности, заказали детям одинаковые маски и перчатки, тем более мероприятие будет проходить на открытом воздухе, - говорит мама выпускницы Наталья Хорошкина.
Собравшиеся уверяют, что на торжественной линейке будут соблюдаться все санитарные нормы, дети будут в масках и перчатках, стоять будут на определенном расстоянии друг от друга.
– Мы уже согласны на все, не будет ни подарков, ни цветов, только пусть разрешат нашим детям торжественно получить аттестаты. Пусть не 3 и 4 июня, пусть отодвинут сроки, пусть линейка будет длиться всего 40 минут. Сын очень ждал выпускной, готовился заранее. Дети ждут, - говорит мама выпускника Маргарита Горелова.
– У каждого ребенка есть конституционное право. Тем более сейчас по городу идет послабление карантинного режима. Автобусы ездят полные, магазины, рынки открыты, половина города не соблюдают масочный режим. Но почему-то все ограничения коснулись только наших детей. Мы просим главного санитарного врача дать нам какие-то разъяснения. На основании чего отменили линейки? Мы подготовили письмо на имя главного санврача, собрали около 300 подписей, в понедельник мы пойдем к нему на прием, - говорит мама другого выпускника Елена Усова.
В акимате пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, последний звонок и вручение аттестатов планировалось провести на открытом воздухе
. Мероприятия должны были пройти 3 и 4 июня. Руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева на брифинге в РСК пояснила, что мероприятие
должно проходить с соблюдением всех мер санитарных эпидемических требований, подчеркнув, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья выпускников, педагогов и родителей, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Однако 28 мая стало известно, что торжественную линейку и вручение аттестатов все же отменили.
Причиной тому стала нестабильная эпидситуация в регионе.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА