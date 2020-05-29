Как рассказал супруг пропавшей женщины Мырзагали, он жил с Гульнур семь лет. У супруги был сын от первого брака, но мужчина его считал своим. Позже у них родились трое совместных детей, младшему из которых исполнилось всего восемь месяцев. - 22 мая жена ушла из дома. Дети остались одни, старшему всего восемь лет. Он не знал, куда ушла мама. Позже мне пришло сообщение на WhatsApp, жена написала, что ее похитили неизвестные люди и увезли в Акжайыкский район. Но мы ее там не нашли. Позже супруга сообщила, что у нее все в порядке. Я заявил об исчезновении в полицию, - рассказал Мырзагали. Полицейские отметили, что заявление было зарегистрировано, и женщину объявили в розыск. Отрабатывались разные версии. - Мы установили, что многодетную мать никто не похищал. Она познакомилась с другим мужчиной. Он на такси приехал за ней в Уральск и увез в Жангалинский район. Сейчас мы выясняем, как они могли пересечь блокпост, - рассказал следователь Управления полиции города Уральск Налибай Бакдаулет. Всех участников инцидента привезли в полицейское управление. Здесь же оказался новый возлюбленный матери четырех детей. Он живет в селе и нигде не работает. - Муж часто поднимал на меня руку. Я его разлюбила, но мне стыдно было признаться в этом родственникам. Детей я просто не успела забрать. Сейчас они находятся с моей сестрой. Новый муж пообещал заботиться обо мне и детях, - рассказала Гульнур. В полиции отметили, что после опроса всех участников этой истории отпустят по домам. Административная либо уголовная ответственность за подобные деяния не предусмотрена.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.