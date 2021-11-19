Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На окружном шоссе Уральска после нескольких ДТП ограничили скорость до 60 км в час Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя начальника управления административной полиции Олжаса Ибрайымова, из-за участившихся дорожно-транспортных происшествий на окружном шоссе между посёлком Зачаганск и Деркулом решели изменить скоростной режим с 80 до 60 километров в час. Изменённый режим уже начал действовать с 19 ноября. Замначальника УАП попросил автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Напомним, вечером 17 ноября на данной дороге столкнулись ВАЗ и Lada Granta. Пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.