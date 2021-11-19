- За шесть месяцев по республике выявлено восемь случаев, где произошла передача персональных данных сотрудниками ЦОНа третьим лицам. Западно-Казахстанская область не была исключением. Был выявлен один факт. Применены меры дисциплинарного характера в виде «строгого выговора», «выговора», а также расторжение трудовых договоров по инициативе работников. Также был произведен мониторинг социальных сетей, где выявлены жалобы со стороны населения при обращении и получении госуслуг. В ЗКО поступила жалоба на автоЦОН, где женщина оформила в онлайн-режиме получение красивого номера. Однако позже пришло уведомление, что данный номер уже переоформлен на другого человека. То есть заранее получательницу услуги никто не уведомил. Более того, она успела произвести оплату. Как оказалось, бронирование идёт только на три часа, но при получении услуги в онлайн-режиме нигде это не пишется, - рассказала Афиза Семгалиева.

- По разглашению персональных данных были определены такие факты методом «тайного покупателя». Сотруднику было объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Если такие факты ещё раз подтвердятся, то будет расторжение трудового контракта, - сказал Надир Курумбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 ноября, в ЦОНе Уральска состоялось заседание, где инспектор по партийному контролю Nur Otan по ЗКО Афиза Семгалиева рассказала, что в начале ноября прошло республиканское заседание по противодействию коррупции. Там выступило руководство государственной корпорации "Правительство для граждан", озвучив проблемные моменты в этой сфере.Стоит отметить, что анализ провела Госкорпорация. Факты выявили по результатам внутренней проверки методом «тайного покупателя». Директор Западно-Казахстанского областного филиала НАО «Правительство для граждан» Надир Курумбаев пояснил, что они предпринимают все необходимые меры по недопущению таких фактов.