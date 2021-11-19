Махамбет Досмухамбетов ответил на вопрос о своей зарплате, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Атырауской области озвучил свою зарплату В ходе брифинга в СЦК главе региона журналист задал вопрос - сколько за свой труд получает аким.
- Вы знаете, что зарплата акима сейчас повышена и моя зарплата составляет в месяц 1 954 000 тенге, - сказал Махамбет Досмухамбетов.
