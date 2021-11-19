– 48 водителям, управлявшим авто в нетрезвом состоянии, назначены до шести лет лишения свободы. Они отбывают наказание в учреждения уголовно исправительной системы РУ-170/2 и РУ-170/3, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, в данный момент 48 человек отбывают наказание за вождение в нетрезвом состоянии, а именно по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Ещё 30 человек содержатся в следственном изоляторе и ожидают решения суда.Возрастная категория осужденных от 22 до 55 лет.