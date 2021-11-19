Вакцинация подростков от COVID-19 начинается в ЗКО
В Западно-Казахстанскую область прибыла партия вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. Уже с 20 ноября в регионе начнут прививать подростков, переда`т корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В управлении здравоохранения сообщили, что сейчас идёт распределение вакцины по медицинским учреждениям. Вакцинации подлежат подростки от 12 лет и старше, беременные женщины с 16 по 37 неделю беременности, женщины в период лактации, после окончания послеродового периода (через 42 дня).
- На начальном этапе профилактические прививки против КВИ получат подростки от 16 до 18 лет. Затем последовательно будут прививать подростков 15, 14, 13 и 12 лет. Прививки будут делать на добровольной и бесплатной основе, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.
Санитарные врачи сообщили, что с первого ноября по области зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусом среди учеников и 11 среди педагогов.
- Прививки подросткам буду делать в школах или поликлиниках по месту прикрепления. После у них сформируется паспорт вакцинации. В электронном виде его можно скачать в мобильном приложении eGov mobile. Справку о получении вакцины с QR-кодом на бумажном носителе можно получить в медицинской организации по месту проживания. Отметим, что вакцина может вызвать припухлость в месте инъекции, утомляемость, головную и мышечную боль, боль в суставах, озноб, диарею, лихорадку, тошноту, рвоту.
23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будутподростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации.
Руслан АЛИМОВ
