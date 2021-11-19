- Ведутся работы по устранению аварии. Без воды остаются дом №159 по проспекту Абулхаир хана, а также здания ТОП и клиники Interteach, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".Завершить работы планируют до конца дня. Стоит отметить, что аварии на водопроводе в Уральске происходят регулярно. Буквально вчера, 18 ноября на пересечении улиц Гагарина и Луговая произошла коммунальная авария. Без воды остались жители десятков многоэтажных домов. А 16 ноября произошла авария на водопроводе по адресу Абулхаир хана 159. Без воды остались около пяти тысяч абонентов. В Уральске проблемы с водоснабжением наблюдаются уже не первый год. В августе прошлого года без воды также оставалась часть города. А проблемы с КНС в Уральске длятся с весны 2019 года. Замененные 10 лет назад трубы канализационного коллектора признали некачественными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
