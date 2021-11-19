В Национальном банке прокомментировали ситуацию на валютном рынке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На 11:00 19 ноября средневзвешенный курс доллара на казахстанской фондовой бирже составил 430,26 тенге. За сутки нацвалюта укрепилась на 1,22 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 19 ноября составляет 431,6 тенге за доллар. Директор департамента монетарных операций финрегуялтора Нуржан Турсунханов отметил, что это является максимальным значением более чем за полгода.
- Динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке. С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние 7 лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября, - пояснил он.
С другой стороны, по словам Турсунханов, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге.
- Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран... На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд тенге, или на 3% от позиции, - считает эксперт.
По данным сайта Kurs.kz, в обменных пунктах в среднем доллар продают по 433,43 тенге. В обменниках Актобе американский доллар в среднем стоит 433 тенге.
