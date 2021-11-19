Об угрозе взрыва на рейсе Санкт-Петербург - Нур-Султан сообщил неизвестный
Борт благополучно приземлился, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Информацию подтвердили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
- Аэропорт Нурсултан Назарбаева в Call–центр Эйр Астаны в 00:45 18 ноября поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан, - сообщили в ведомстве.
В 2:49 самолёт зарулил самостоятельно, с бортом всё в порядке.
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что данный факт у них не зарегистрирован.
В пресс-службе Air Astana сообщили, что сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте поступило в 20:45 18 ноября.
- В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса. Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась. Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, - сообщил перевозчик.
Напомним, вечером 17 ноября в аэропорт Уральска поступило сообщение о том, что неизвестный "заминирован" самолёт, который летел по маршруту Франкфурт - Уральск - Нур-Султан. Полиция на транспорте проводит расследование по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
