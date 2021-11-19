Ему грозит административный арест и лишение прав на семь лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Polisia.kz сообщает, что стражи порядка Актобе остановили автобус в 6:15 утра 18 ноября на проспекте Едіге-Батыра. 53-летний водитель ПАЗ-32054 нарушил правила дорожного движения.
- При проверке документов состояние водителя вызвало подозрение, после чего водитель был направлен на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, - сообщили в полиции.
Мужчине грозит лишение водительских прав на семь лет и административный арест на 15 суток.
1xyqHlohs2A
