Иностранец дважды напал на школьницу, требуя деньги
Первый раз девочка смогла сама вырваться, во второй раз ей помогли очевидцы нападения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Нападение зафиксировали камеры наблюдения. Видео опубликовал фонд «НеМолчи.kz».
- 16 ноября 2021 года в 12:45 гражданин Узбекистана в Каскелене напал на шестиклассницу возле остановки. Первый раз, когда произошло нападение, девочка смогла отбиться и убежать, но он её догнал, поднял и с силой повалил на скамейку на остановке. Это заметили рядом находящиеся мужчины, они оказали помощь и спасли девочку, - говорится в описании к видео.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что к ним обратилась мама 12-летней пострадавшей.
- Данный факт зарегистрирован по статья 24 ч.3 (покушение на преступление) и 191 ч.2 УК РК (грабёж). В ходе расследования будут назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, - информировали в ведомстве.
В полиции подтвердили, что подозреваемый является гражданином Узбекистана. За нарушение миграционного законодательства он арестован на 30 суток.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!