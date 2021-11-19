– Работает государственная программа, по которой люди с ограниченными возможностями могут пройти курсы и освоить профессию. Она предназначена для тех, кто не имеет профессию, не работает. Во время обучения инвалидам выплачивается стипендия и возмещаются расходы на проезд. С начала года по этой программе обучены 22 инвалида, которые освоили такие профессии как делопроизводитель, социальный работник, газооператор, швея, оператор, сантехник. Восемь инвалидов уже устроены на постоянную работу. Ещё одна программа "Бизнес бастау" также доступна для людей с ограниченными возможностями. Она предназначена тем людям, которые хотят обучиться основам предпринимательства и открыть своё дело. Длительность курсов - 25 дней. Им выделяется бизнес-тренер, который помогает составить бизнес-план, далее ему от государства выделяется безвозмездный грант и льготный кредит. На сегодняшний день по области этой программой охвачены 59 инвалидов, девять из которых начали свое дело, - рассказала Анар Амантаева.

– Количество инвалидов, нуждающихся в услугах инватакси растёт с каждым годом. Если в 2019 году в инватакси нуждались 254 человека с ограниченными возможностями, то в 2020 году их количество выросло до 423 человек, а в 2021 году - уже 588 человек, 173 из которых дети. У нас не хватает машин для перевозки именно детей, так как они помимо государственных учреждений, больниц и поликлиник ездят в частные клиники. Хотя по закону инватакси не должен развозить инвалидов по частным клиникам. Тендер на предоставление услуг инватакси разыгрывается на три года, на три года выделено 205 миллионов тенге, - отметил Наурызбай Дауешов.

– То, что у вас не хватает машин - это ваши проблемы. Вам выделены деньги, из-за нехватки машин нам приходится опаздывать на работу. Если взяли тендер на три года, то будьте добры, исполняйте свои обязанности, - возмутились инвалиды.

19 ноября прошло совместное заседание областной комиссии по партийному контролю и общественного совета по вопросам занятости и социально-уязвимых слоев населения при ЗКОФ партии Nur Otan. Основными обсуждаемыми вопросами стали трудоустройство инвалидов, деятельность инватакси, отсутствие доступности пешеходных переходов и без барьерных зон при строительстве дорог в новых микрорайонах Уральска. Инвалиды по зрению пожаловались, что диспетчеры инватакси работают только до обеда, а заявки после обеда принимать отказываются. В ЗКОФ партии Nur Otan пообещали рассмотреть жалобу и даже провести проверку.