Нарушение было выявлено за один день проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скрытый патруль выявил одно нарушение в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, скрытый патруль будет работать только при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".
- Было выявлено нарушение со стороны водителя Mercedes, в отношении которого составлен административный протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК за нарушение правил маневрирования по улице Курмангазы, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ноябре 2016 года в Уральске впервые начал работать скрытый патруль. Тогда за один день с помощью системы скрытого автопатруля было выявлено 50 нарушений ПДД.