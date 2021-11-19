Махамбет Досмухамбетов рассказал, готов ли он уйти в отставку, если суд признает его заместителей виновными в коррупции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Атырауской области возмутился услугами медучреждений Фото из архива "МГ" В сентябре 2020 года заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель управления строительства региона Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге. В середине октября стало известно, что заместителя акима Кайрата Нурлыбаева подозревают в незаконной выплате инвестиционных субсидий. Журналисты спустя полгода вновь поинтересовались, готов ли глава региона уйти в отставку за своих подчинённых.
- Касательно Нурлана Таубаева ведётся судебный процесс. Если суд примет решение, и он будет признан виновным, то, конечно, я подам в отставку. То же самое могу сказать в отношении любого из моих заместителей, в том числе Кайрата Нурлыбаева. Если будет принято решение, что они совершили коррупционное нарушение, то я, согласно закону, подам в отставку, – ответил Махамбет Досмухамбетов в ходе брифинга в СЦК.
В 2019 году президент подписал поправки, согласно которым руководители, в том числе министры и акимы, несут персональную ответственность за коррупцию подчинённых. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.