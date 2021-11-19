Потребительское кредитование с начала года выросло на 32,8%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мошенник оформил на жительницу Актобе кредит на 1,2 миллиона тенге Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителями финансового сектора в ходе поездки в Алматы, сообщает Акорда. Президент призвал усилить меры по предотвращению накопления системных рисков.
– В текущем году мы наблюдаем активное восстановление спроса со стороны населения. Потребительское кредитование выросло на 32,8 %. В процесс вовлечено более 6,1 миллиона человек. Возможно, это естественный процесс. Но важно обеспечить эффективный контроль долговой нагрузки наших граждан. В настоящее время 545 тысяч человек имеют просрочку более 90 дней. И дело не только в высоких рисках для финансовой стабильности всей страны. Речь идёт об огромном количестве наших сограждан, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. А это чревато социальной и политической дестабилизацией, – считает президент.
Касым-Жомарт Токаев также выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка.