В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2, ночью похолодает до -2..-4. Ветер южный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +3..+6 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём будет до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

На севере и западе страны сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются снег, усиление ветра с метелью, на западе – гололёд. На остальной территории ожидается погода без осадков.