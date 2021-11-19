В уголовном суде началось главное разбирательство по жестокому убийству, которое потрясло весь город, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мама и сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной
Сегодня, 19 ноября, в специализированном межрайонном уголовном суде началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 30-летней Айнагуль Хайруллиной. В страшном преступлении обвиняется ее бывший муж, главный специалист отдела ЖКХ Уральска Бауыржан Хайруллин. Первой была допрошена мама погибшей Какима Кажипанова, которая рассказала, что ее дочь вышла замуж за Бауыржана Хайруллина в 2012 году. На следующий день после свадьбы она впервые увидела слезы на глазах Айнагуль.
– Мы жили в поселке Сайхин Бокейординского района, в город переехали лишь в 2017 году. До свадьбы Бауыржан вел себя хорошо, но сразу после свадьбы мы увидели ее заплаканной, но говорить что-либо она нам не стала. Спустя некоторое время мне позвонила дочь и попросила забрать ее, на вопрос "что случилось?" она ничего не ответила. Тут трубку взял Бауыржан и сказал, что она "выделывается", чуть позже Айнагуль перезвонила и сказала, что все хорошо. Сейчас я жалею, что тогда не забрала дочь, получается с первых дней он обижал ее. После этого дочь мне ничего не говорила, и только после ее смерти люди начали говорить мне, что она не хотела жить с мужем, хотела развестись и даже несколько раз уходила. Ее соседка Севинч после смерти дочери рассказала, что муж регулярно придирался к ней, материл, избивал, - рассказала мама Айнагуль Хайруллиной.
Кроме этого, Какима Кажипанова рассказала, что помимо соседей о том, что Айнагуль регулярно подвергается избиениям со сторона супруга знали не только соседи, но и члены его семьи, но никто никаких действий не предпринимал.
– После свадьбы они жили вместе с его родителями и младшим братом в двухкомнатной квартире, и я не верю, что никто ничего не знал. Хочу подчеркнуть, что его младший брат Асылжан работает заместителем акима поселка Зачаганск. Как он служит народу, если не может защитить хрупкую женщину от тирана? Отец Бауыржана тоже знал обо всем, он (подсудимый - прим.автора) избивал ее при нем, но и он предпочел не вмешиваться. Из одежды ей ничего не покупал, я сама лично покупала ей вещи, верхнюю одежду, обувь. В 2020 году дочь ушла от мужа и только тогда она рассказала мне обо всем. Оказывается Бауыржан по ночам заставлял ее сидеть у его ног, если она засыпала, то он пинком будил ее. Моя дочь была отличной хозяйкой, у нее все было чисто, вовремя готовила, стирала, убирала. Чем он был недоволен - я не знаю. Нередко ей приходилось спать на кухонном столе. Когда она ушла от мужа, на ее шее были следы от пальцев после удушения, на ногах были синяки, а одежда и нижнее белье были порваны. Я сказала ей пойти в больницу и снять побои, но она отказалась, - вспоминает женщина.
В августе 2020 года Айнагуль все же решила уйти от мужа, и все девять месяцев до своей смерти жила в родительском доме, работала в отделе кадров в частной компании.
– У моей дочери был хороший характер, она была спокойной, доброй, жизнерадостной, всегда улыбалась, никогда плохо ни о ком не говорила, не сплетничала никогда. Даже после того, как ушла, не таила зла на Бауыржана, регулярно разрешала ему забирать детей, даже пригласила его на день рождения дочери, радовалась, когда он устроился на работу. Но возвращаться к нему она не хотела, хотя Бауыржан два раза приходил ее забрать. После очередного отказа он пришел в ярость, стал агрессивным и стал трясти ее, угрожал, что заберет детей. Айнагуль говорила, что Бауыржан конфликтовал со всеми. Он не раз угрожал ей расправой, алименты не платил, дочь и не требовала. Все, что она зарабатывала тратила на детей, но мечтала уехать вместе с детьми в Алматы, - рассказала женщина.
День смерти Айнагуль, 19 апреля, женщина помнит до мелочей. По ее словам, она каждое утро провожала дочь на работу, но в этот день не смогла этого сделать, так как очень плохо себя чувствовала. Мама Айнагуль жалеет об этом и по сей день.
– Я не смогла ее в тот день проводить, не увидела свою дочь в последний раз. Это был понедельник, "кровавый" понедельник. Вечером муж привез детей со школы и садика, я покормила их и мы сели смотреть телевизор. Пришла Севинч и сказала, что нам срочно нужно ехать в больницу. На вопрос что случилось она коротко ответила "Айнагуль" и я поняла, что случилось что-то страшное. Супруг поехал в больницу. Мне в голову не пришло, что этот убийца, кровопийца мог 30 раз ударить ее ножом, я надеялась, что она все же жива, муж на звонки не отвечал. Я ждала, но тут начали приходить люди... С этого дня мы не живем, а существуем. Каждое утро просыпаемся со слезами, ложимся со слезами. Бауыржан убил не только Айнагуль, но и нас. Он говорит, что был в состоянии аффекта, но я не верю ему. Как он мог 30 раз ударить ножом мать своих детей? Почему после этого себя не убил? Моя дочь истекала кровью, из нее вытекло ведро крови, - подчеркнула мама Айнагуль.
В браке у Айнагуль и Бауыржана родились двое детей. Сейчас старшему сыну восемь лет, дочери - шесть. Они живут в городе Алматы у старшего брата Айнагуль. Мужчина вместе с супругой оформили над ними опекунство.
– Мой супруг также находится в Алматы, а я пока не могу к ним поехать, так как здесь я ухаживаю за своим престарелым отцом. После смерти внучки он слег. Сын Айнагуль учится в третьем классе, ударник, ходит на футбол. Дочь учится в первом классе, посещает танцы и рисование. Смерть мамы дети пережили очень тяжело, получили сильный стресс. Чтобы сообщить о смерти их мамы мы наняли психолога, потому что для нас это было очень тяжело. За день до похорон психолог сказала им, что их мамы больше нет. Дети присутствовали на похоронах, чтобы позже не искали маму. Они были в слезах, каждую ночь Султан (сын Айнагуль - прим. автора) говорил, что скучает по маме, и мы с ним вместе обнявшись начинали плакать. Часто я старалась не показывать ему свою боль, кусала язык, чтобы не закричать от безысходности. Я начинала гладить ему спину, ножки, чтобы он успокоился. А маленькая Жибек (дочь Айнагуль - прим. автора) как-то спросила меня: "Бабушку, если я воткну в себя нож, я встречусь с мамой?". Представляете каково ей было? Каждую ночь она тянет ручки к небу и говорит, что прощается с мамой, - со слезами на глазах рассказала Какима Кажипанова.
На сегодняшнем заседании подсудимый Бауыржан Хайруллин лишь частично признал свою вину, не согласившись с квалификацией статьи, а именно его частью (его судят по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью" - прим.автора) . Он также заявил, что нашел переписку Айнагуль с другим мужчиной, на что мать погибшей ответила, что у дочери не было в планах строить с кем-либо отношения. Она жила для детей, а сын и дочь не ложились спать без нее. На вопрос "Какое наказание вы бы хотели для убийцы ее дочери?" женщина со слезами на глазах сказала, что самое суровое.
– Я бы хотела, чтобы его судили по казахским обычаям, "кровь за кровь, душа за душу". Он убил мою дочь, мою кровинушку, частичку моей души. Смертная казнь была бы самым справедливым наказанием. Но, к сожалению, в нашем законе не предусмотрено такое, поэтому я требую для него пожизненного лишения свободы, - заключила Какима Кажипанова.
Судебный процесс продолжится 2 декабря.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанес ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Со множественными ножевыми ранениями её доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
