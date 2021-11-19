В начале прошлого столетия стадапрактически исчезли, их можно было встретить в заповедниках и зоопарках. По официальным данным тогда в мире осталось всего 52 особи. Причина - охота и вырубка лесов, их естественной среды обитания. По всему миру начали создавать питомники, сейчас по всему миру живет 8461 зубр.плотно заселяли предгорья Алтая и горы Забайкалья, но сейчас их численность составляет всего 1300 особей. Их количество резко сократилось из-за того, что люди охотятся на диких баранов ради их объемных изогнутых рогов и мяса. Несмотря на то, что на охоту установлен строгий запрет, браконьеры продолжают охотиться за трофеем.Сейчас их количество составляет всего около 14 тысяч особей. Но в прошлом столетии они почти исчезли. Причиной тому стало то, что люди начали активно распахивать степи, строить дороги, а браконьеров привлекает их мясо.В начале 1940 годов популяциясоставляло всего 50 особей. Люди охотились на это животное только ради его красивого и густого меха. Чтобы исправить ситуацию был введен запрет на охоту и отлов детенышей амурских тигров, а их места обитания официально сделали заповедниками. По предварительным подсчетам сейчас численность амурского тигра составляет около 600 особей.так же могут исчезнуть с лица планеты, ведь по всему миру их осталось всего 35 тысяч особей, а в России - около пяти тысяч. При таком раскладе всего через 30 лет мы увидим этих удивительных животных только в энциклопедиях. Браконьеры за год истребляет по 200 медведей, а ледники, которые являются их ареалом обитания, тают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта Pixabay.com