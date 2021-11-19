Многие водители в принципе не придерживаются правил и не выполняют технику безопасности, которая написана на каждой АЗС. Более того, есть водители, которые не просто оставляют при заправке включенный двигатель, но и даже курят на заправках. Давайте разберемся, на самом ли деле может произойти взрыв возле бензоколонки или всё это выдумки? (без названия) Фото с сайта pixabay.com Исходя из результатов опроса автолюбителей, большинство водителей не глушат двигатель только по причине своей лени, это ведь так «сложно». Потом без заведенного двигателя перестает работать кондиционер и печка, что для некоторых действительно очень не комфортно. А особенно неприятно, если в салоне есть пассажиры. Другие же владельцы не «свежих» авто опасаются вовсе не завести свою машину, так как есть проблемы с зажиганием, или же неисправности в бензонасосе или несовершенная подача топлива. А теперь о последствиях. Не зря же на каждом АЗС есть таблички, в которых предупреждают жителей не пренебрегать техникой безопасности. Во-первых, заведенное авто, очень просто угнать. И да, кстати, это преступники не редко используют в своих целях. Во-вторых, ещё одна серьезная опасность это возгорание заправочной станции. Зачастую виной этому становятся неисправные автомобили. Потому что у «проблемных» автомобилей идёт частый выброс недогоревшего бензина через трубу для выпуска уже отработанных газов, там же образуются дым, искры от которых запросто можно пострадать. Также машины с подтекающими форсунками, сбоями топливного давления или электробензонасоса должны насторожить владельцев. Более бдительными нужно оставаться в жаркую погоду, когда бензин в разы испаряется быстрее. И поэтому, в баке возле горловины образуется газовое облачко, которое сразу же воспламенится от малейшей искры. А искры появляются тут же, как только начинает барахлить электрика в кузове. Поэтому самый верный и девственный способ обезопасить себя и свои автомобиль от возгорания, необходимо его глушить на заправке. Если даже у вас исправный автомобиль и не несет никакой опасности, оставлять заведенным у бензоколонки все равно нельзя. Потому что даже у самой новой машины, может быть заводской брак и авто в считанные секунды может воспламениться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.