Фото с сайта pixabay.com Исходя из результатов опроса автолюбителей, большинство водителей не глушат двигатель только по причине своей лени, это ведь так «сложно». Потом без заведенного двигателя перестает работать кондиционер и печка, что для некоторых действительно очень не комфортно. А особенно неприятно, если в салоне есть пассажиры. Другие же владельцы не «свежих» авто опасаются вовсе не завести свою машину, так как есть проблемы с зажиганием, или же неисправности в бензонасосе или несовершенная подача топлива. А теперь о последствиях. Не зря же на каждом АЗС есть таблички, в которых предупреждают жителей не пренебрегать техникой безопасности.. И да, кстати, это преступники не редко используют в своих целях.Зачастую виной этому становятся неисправные автомобили. Потому что у «проблемных» автомобилей идёт частый выброс недогоревшего бензина через трубу для выпуска уже отработанных газов, там же образуются дым, искры от которых запросто можно пострадать. Также машины с подтекающими форсунками, сбоями топливного давления или электробензонасоса должны насторожить владельцев.И поэтому, в баке возле горловины образуется газовое облачко, которое сразу же воспламенится от малейшей искры. А искры появляются тут же, как только начинает барахлить электрика в кузове.Если даже у вас исправный автомобиль и не несет никакой опасности, оставлять заведенным у бензоколонки все равно нельзя. Потому что даже у самой новой машины, может быть заводской брак и авто в считанные секунды может воспламениться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.