- В области рыболовством и переработкой рыбы занимаются 16 предприятий. Имеется два рыбопитомника осетровых. С начала года выловлено более 10 тысяч тонн рыбы, - сказал глава региона.

По сравнению с прошлым годом рост добычи рыбы составил 56%. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.Переработали в области девять тысяч тонн рыбы, из них 88% отправили на экспорт.