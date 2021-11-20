Открытие комплекса в посёлке Новенький района Байтерек ТОО World Green Company состоялось 19 ноября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал на открытии глава региона Гали Искалиев, новый промышленный тепличный комплекс оснащён современным оборудованием и технологией четвертого поколения голландской фирмы Dalsem – мирового лидера в тепличной отрасли, деятельность которой показала свою эффективность.
- Мощность предприятия составляет 7,9 тысяч тонн огурцов и томатов в год (из них томатов - 4,4 тысячи тонн, огурцов - 3,5 тысячи тонн). На сегодня уже собрано 2,4 тысячи тонн огурцов. Ежедневно выпускается 15-20 тысяч килограмм продукции. Это хороший объём, - сказал Гали Искалиев.
Стоит отметить, овощи поставляют в Уральск, Актобе, Аксай, Нур-Султан, а также в регионы России.
- Реализация проекта позволила создать 150 новых рабочих мест, повысить производительность труда, а также увеличить долю конкурентоспособной плодовоовощной продукции собственного производства на внутреннем рынке. А во время строительства работой были обеспечены 130 человек, - отметил глава региона.
Надо отметить, что на работу трудоустраивали жителей близлежащих посёлков: Чувашка, Володарка, Желаево, Жайық, Трекино, Мичурино, Достық. Средняя заработная плата сотрудников составляет 120 - 130 тысяч тенге.
- Благодаря поддержке государственной компании АО «Аграрная кредитная корпорация» в тепличный комплекс инвестировано 14 миллиардов тенге. Кроме того, за счёт местного бюджета подвели инфраструктуру. Сельхозтоваропроизводителям, в том числе тепличным хозяйствам, оказывается значительная поддержка со стороны государства для возмещения затрат до 50% субсидирования минеральных удобрений и до 40% субсидирования пестицидов. Кроме того, возмещается 25% от понесенных инвесторами затрат на строительство и расширение теплиц. Это очень привлекательные условия для инвестирования и ежегодный ввод теплиц тому яркое подтверждение, - заключил Гали Искалиев.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
