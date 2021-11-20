- Мощность предприятия составляет 7,9 тысяч тонн огурцов и томатов в год (из них томатов - 4,4 тысячи тонн, огурцов - 3,5 тысячи тонн). На сегодня уже собрано 2,4 тысячи тонн огурцов. Ежедневно выпускается 15-20 тысяч килограмм продукции. Это хороший объём, - сказал Гали Искалиев.

- Реализация проекта позволила создать 150 новых рабочих мест, повысить производительность труда, а также увеличить долю конкурентоспособной плодовоовощной продукции собственного производства на внутреннем рынке. А во время строительства работой были обеспечены 130 человек, - отметил глава региона.

- Благодаря поддержке государственной компании АО «Аграрная кредитная корпорация» в тепличный комплекс инвестировано 14 миллиардов тенге. Кроме того, за счёт местного бюджета подвели инфраструктуру. Сельхозтоваропроизводителям, в том числе тепличным хозяйствам, оказывается значительная поддержка со стороны государства для возмещения затрат до 50% субсидирования минеральных удобрений и до 40% субсидирования пестицидов. Кроме того, возмещается 25% от понесенных инвесторами затрат на строительство и расширение теплиц. Это очень привлекательные условия для инвестирования и ежегодный ввод теплиц тому яркое подтверждение, - заключил Гали Искалиев.

Как рассказал на открытии глава региона Гали Искалиев, новый промышленный тепличный комплекс оснащён современным оборудованием и технологией четвертого поколения голландской фирмы Dalsem – мирового лидера в тепличной отрасли, деятельность которой показала свою эффективность.Стоит отметить, овощи поставляют в Уральск, Актобе, Аксай, Нур-Султан, а также в регионы России.Надо отметить, что на работу трудоустраивали жителей близлежащих посёлков: Чувашка, Володарка, Желаево, Жайық, Трекино, Мичурино, Достық. Средняя заработная плата сотрудников составляет 120 - 130 тысяч тенге.