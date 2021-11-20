- В ходе следствия установлено, что он совместно с заведующим склада ГСМ аэропорта организовали хищение керосина. В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр, - говорится в сообщении.Всего работники гавани похитили 63 тысячи литров топлива. Их приговорили в трём годам ограничения свободы (условный срок - прим. автора).
